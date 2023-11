GUERRA AVANÇA

Israel pode ampliar operações militares no sul da Faixa de Gaza

Enquanto isso, os soldados de Israel seguiam com uma operação no hospital de Shifa, no norte, desde a manhã da quarta-feira, 15, mas não haviam ainda descoberto provas de um centro de comando do Hamas que, segundo os israelenses, se ocultava sob o complexo O Hamas e o pessoal do hospital, o maior do território, negavam as acusações.