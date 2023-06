Jacaré invade barco e deixa turistas em pânico nos EUA; vídeo

A invasão ocorreu enquanto os ocupantes do barco alimentavam o bicho. O hábito foi criticado pelo biólogo Matheus Mesquita em uma análise das imagens do jacaré. O vídeo, que mostra turistas assustados com a atitude do animal, viralizou nas redes sociais. Em seu canal no YouTube, o biólogo, ele explicou a razão por trás desse tipo de comportamento.