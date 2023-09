Jornalista esportivo se atrapalha e mostra amante em quarto de hotel; vídeo

O jornalista equatoriano Juan Francisco, que está em Buenos Aires para cobrir a partida entre Equador e Argentina, participou ao vivo do programa da "Rádio Sucre". Quando ele ligou a câmera, no entanto, acabou mostrando a amante que estava com ele no quarto do hotel na última quinta-feira (7).



A mulher que estava com ele apareceu de roupas íntimas e toalha.



A revelação foi feita após um apresentador da rádio pedir para Juan Francisco, que vestia uma camisa da seleção equatoriana, mexer a câmera pois ela estava contra a luz.