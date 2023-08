Jovem concebida por esperma doado descobre que tem 65 irmãos

Uma jovem de 20 anos descobriu que tem 65 meio-irmãos espalhados pela América do Norte. Brenna Siperko, moradora dos Estados Unidos, foi concebida por meio de doação de esperma. Ela fez a descoberta através de um teste de DNA, e descreveu a experiência como "emocionante". Brenna já sabia que tinha nascido a partir da doação de esperma, e sempre foi intrigada sobre a existência de irmãos. Em janeiro de 2022, ela fez o primeiro teste de DNA, e descobriu que tinha 13 irmãos.

Depois de entrar em contato com os primeiros irmãos, Brenna foi adicionada em grupos de conversa pelo celular e acabou descobrindo mais gente nascida a partir do esperma do doador. O número subiu para 65.