DESABAFOU

Jovem que perdeu metade do corpo lamenta não ter novos amigos: 'Traído'

Desde 2019 o jovem Loren Schauers, de 21 anos, vive sem metade do corpo. A "outra parte" foi esmagada por uma empilhadeira operada por ele. Após o acidente, o rapaz enfrenta dificuldades para fazer novos amigos.

O jovem dos Estados Unidos teve amputadas as pernas, na altura da pelve, e metade do braço direito. Casado com uma mulher chamada Sabia, ele compartilha sua rotina nas redes sociais.