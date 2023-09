Juíza é filmada recebendo dança sensual em sala de tribunal na Colômbia

A juíza Vivian Polanía recebeu uma dança sensual, conhecida como 'lap dance', na sala de um tribunal na Colômbia. Após polêmica, a magistrada argumentou que o evento foi realizado fora do horário de trabalho. Um vídeo mostra Vivian sentada numa cadeira enquanto um dançarino faz movimentos "sensuais" em cima dela. O descamisado chega a acariciar os lábios de vossa excelência com um waffle em formato de pênis.

"Fomos convidados para uma festa do Dia do Amor e da Amizade (celebrado em 16 de setembro), que foi chamada de festa colorida. Cada tribunal deveria participar de forma animada. Não acho que seja um vídeo sexualmente explícito, estávamos apenas animados", explicou a magistrada, que negou se tratar de um stripper, mas de um funcionário da loja de waffles eróticos.

"Nós, em trabalho conjunto com a Direção Regional de Administração Judicial de Cúcuta, consideramos necessário estabelecer diretrizes a serem observadas pelos funcionários no que diz respeito ao uso eficaz dos espaços públicos", afirmou um porta-voz do Conselho de Juízes do Norte de Santander e Arauca.