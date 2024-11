ELEIÇÕES AMERICANAS

Kamala Harris e Donald Trump chegam ao pleito empatados

Estados Unidos decidem futuro do país nesta terça-feira (5)

Os americanos vão hoje às urnas para decidir o futuro do país. A disputa entre Kamala Harris e Donald Trump está acirrada, com ambos os candidatos empatados nas pesquisas, deixando a eleição sem um claro favorito. Desde 26 de outubro, Harris e Trump variam dentro de um ponto percentual nas intenções de voto.

A pesquisa diária da TIPP, plataforma que obteve destaque no último ciclo eleitoral por sua precisão segundo o The Washington Post, divulgou ontem que ambos estão com 48% das intenções de voto. Considerando candidatos de partidos menores ou independentes, Trump leva ligeira vantagem: 48,8% contra 48,3% de Harris.