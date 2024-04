TENSÃO INTERNACIONAL

Líderes mundiais apelam a Israel que não retalie após ataque do Irã no fim de semana

O ministro de Relações Exteriores do Reino Unido disse que o governo britânico não apoia uma ação retaliatória

Líderes mundiais apelaram a Israel que não retalie após o ataque com centenas de drones e mísseis que o Irã lançou contra alvos militares israelenses no fim de semana.

O ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, disse à BBC nesta segunda-feira (15) que o governo britânico não apoia uma ação retaliatória, ao passo que o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que tentará "convencer Israel de que não deve responder com uma escalada" no conflito.