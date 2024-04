EXEMPLAR ÚNICO

Livro em Harvard terá encadernação de pele humana retirada; entenda

O primeiro dono da obra, feita no século XIX, utilizou a pele de uma paciente morta, possivelmente sem o consentimento prévio da mulher

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 4 de abril de 2024 às 18:54

Encadernação com pele humana será retirada de livro do século XIX Crédito: Reprodução/Harvard University

A biblioteca de Harvard anunciou no final de março a remoção da pele humana que fazia parte da encadernação de um exemplar do livro “Des destinées de l'âme” (“Os Destinos da Alma”, em português), publicado por Arsène Houssaye em 1879.

A decisão foi motivada pelas recomendações do “Relatório do Comitê Diretor da Universidade de Harvard sobre Restos Humanos em Coleções de Museus Universitários”, realizado em 2022. A revisão concluiu que os restos mortais não deveriam permanecer no espaço.

O conteúdo do livro é descrito pela universidade como “uma meditação sobre a alma e a vida após a morte”. Acredita-se que seu primeiro proprietário, o médico e bibliófilo francês Ludovic Bouland, encadernou o livro com a pele que retirou sem consentimento do corpo de uma paciente falecida em um hospital onde trabalhou como estudante de medicina.

A biblioteca agora realiza pesquisas biográficas e de proveniência adicionais sobre a paciente anônima, Bouland, e o livro. O local também consulta autoridades da Universidade da França para determinar uma disposição final respeitosa dos restos mortais.

Entenda origem da história

Em 2014, a Universidade Harvard realizou testes para confirmar as afirmações do dono original no século XIX, o médico Bouland, sobre a procedência da encadernação com pele humana.

“Um livro sobre a alma humana merecia ter uma cobertura humana: eu guardei este pedaço de pele humana retirado das costas de uma mulher”, escreveu o francês em nota incluída na obra.

Na época, a instituição de ensino chamou a confirmação de “boas notícias para os fãs da bibliopegia antropodérmica, bibliomaníacos e canibais”. Em nova declaração, Harvard lamenta o “tom sensacionalista, mórbido e bem-humorado” usado no momento da descoberta, anos atrás.

A bibliopegia antropodérmica se relaciona com a prática de utilizar pele humana para a encadernação de livros.

“A nossa análise também deixou claro que temos ficado aquém de uma ética de cuidado na administração ao longo dos anos”, revelou a bibliotecária associada da Biblioteca Houghton, Anne-Marie Eze, em sessão de perguntas e respostas emitida por Harvard.

“Quando a encadernação do livro foi originalmente confirmada como humana em 2014, a Biblioteca de Harvard anunciou a notícia em duas postagens sensacionalistas de blog focadas na natureza mórbida do objeto, e não na pessoa cuja pele foi usada sem consentimento ou em suas implicações morais”, completa Eze.