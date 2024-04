NESTA SEMANA

Baianos serão ‘pimenta’ em conferência brasileira em Harvard, avalia Nizan Guanaes

Acontece nesta semana, nos 06 e 07 de abril, em Boston, nos Estados Unidos, a décima edição da Brazil Conference, que reúne palestrantes, pensadores e personalidades em uma conferência organizada pela comunidade brasileira de estudantes de Harvard. O conceito surgiu em 2014, quando eles fundaram um pequeno evento para celebrar os 30 anos de democracia no Brasil, mas logo ganhou destaque na imprensa, sendo apelidado de “Davos Brasileira”.

Figurinha carimbada na convenção, o baiano Nizan Guanaes falou com o Alô Alô Bahia sobre a edição deste ano e destacou a felicidade por conta da presença de baianos de excelência. “É um evento que eu tenho uma relação desde o início dele, dez anos atrás, e eu acho que eu fui um dos grandes incentivadores para a conferência crescer. E por isso mesmo eu me dedico tanto a ela. Depois então que eu me formei em Harvard, daí a ligação ficou maior ainda”, conta.