Mais de 30 pessoas morrem em tumulto durante comício de ator famoso na Índia

Várias pessoas desmaiaram durante evento de campanha do artista Vijay, segundo o jornal The Hindu

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 16:15

Pessoas morreram em comício na Índia
Pessoas morreram em comício na Índia Crédito: Reprodução

Ao menos 36 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em um comício realizado pelo ator e político indiano Vijay, no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia. O caso foi registrado neste sábado (27). As informações são do jornal The Hindu.

O chefe do governo do estado, MK Stalin, afirmou que oito crianças e 16 mulheres estão entre os mortos. À medida que o comício avançava, várias pessoas passaram mal e desmaiaram em meio à multidão, segundo a publicação. As vítimas foram levadas às pressas para o Hospital Universitário de Medicina de Karur e para hospitais particulares próximos.

Cantor e ator Vijay

Vijay é um ator e cantor indiano
Participou dos filmes Jana Nayagan e o Grande Negociador
Recentemente se lançou candidato na Índia
1 de 3
Vijay é um ator e cantor indiano

Vídeos da mídia local mostram milhares de pessoas cercando um grande carro de campanha, onde Vijay aparece em pé, discursando, descreveu a agência de notícias Reuters.

Joseph Vijay Chandrasekhar, como Vijay, é um ator e cantor indiano  de 51 anos. Ele está entre os atores mais bem pagos da Índia e apareceu na lista Celebrity 100 da Forbes India em sete ocasiões. Ele está em campanha para as eleições estaduais do país, que devem ser realizadas no início de 2026.

