Mais de 30 pessoas morrem em tumulto durante comício de ator famoso na Índia

Maysa Polcri
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 16:15
Ao menos 36 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em um comício realizado pelo ator e político indiano Vijay, no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia. O caso foi registrado neste sábado (27). As informações são do jornal The Hindu.
O chefe do governo do estado, MK Stalin, afirmou que oito crianças e 16 mulheres estão entre os mortos. À medida que o comício avançava, várias pessoas passaram mal e desmaiaram em meio à multidão, segundo a publicação. As vítimas foram levadas às pressas para o Hospital Universitário de Medicina de Karur e para hospitais particulares próximos.
Cantor e ator Vijay
Vídeos da mídia local mostram milhares de pessoas cercando um grande carro de campanha, onde Vijay aparece em pé, discursando, descreveu a agência de notícias Reuters.
Joseph Vijay Chandrasekhar, como Vijay, é um ator e cantor indiano de 51 anos. Ele está entre os atores mais bem pagos da Índia e apareceu na lista Celebrity 100 da Forbes India em sete ocasiões. Ele está em campanha para as eleições estaduais do país, que devem ser realizadas no início de 2026.