ACIDENTE

Maquete explode em feira de ciências e deixa 17 feridos; estudante corre risco de perder um olho

A explosão ocorreu quando um grupo de alunos tentava simular a erupção de um vulcão

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:10

Uma maquete de um vulcão explodiu durante uma feira de ciências em uma escola de Pergamino, em Buenos Aires, na Argentina, e deixou 17 feridos. Entre eles, está uma aluna de 10 anos. O acidente ocorreu nessa quinta-feira (9) e a aluna que tem estado mais grave passou pela segunda cirurgia no domingo (12). De acordo com informações do jornal argentino "La Nación", a menina sofreu queimaduras graves no rosto — com risco de perder um olho — e ferimentos cerebrais. Ela assistia à apresentação dos colegas na primeira fila.

A diretoria do Hospital Garrahan informou ao G1 que a paciente permanece internada após ter dado entrada com politraumatismos causados por uma explosão. "Seu estado ainda é crítico, mas os sinais vitais estão estáveis", afirma a instituição. Além da criança, uma professora também está hospitalizada, mas não corre risco. Os demais já tiveram alta após tratarem cortes, contusões e intoxicação respiratória.

A explosão ocorreu quando um grupo de alunos tentava simular a erupção de um vulcão. Ao acender a maquete, as chamas se propagaram rapidamente e provocaram uma forte explosão. Antes do acidente, uma estudante explicou que o experimento continha “enxofre picado, carvão picado e um sal especial”, elementos que formariam uma espécie de pólvora. A combinação de combustível (carvão) e de oxidante (salitre) gera gases quentes em um intervalo curtíssimo.