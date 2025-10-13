PROBLEMA TÉCNICO

Passageiros ficam 10 horas presos dentro de avião em Paris antes de voo para Salvador

Voo da Air France estava marcado para decolar às 10h30 desta segunda-feira (13)

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:39

Boeing 777-200 da Air France Crédito: Reprodução

Passageiros de um voo com destino a Salvador passaram mais de 10 horas presos dentro de um avião da Air France, no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. A saída do Boeing 777-200 estava marcada para as 10h30 desta segunda-feira (13), mas precisou ser remarcada para a terça (14).

André Curvello, diretor de comunicação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), estava no voo AF476 e relatou a situação nas redes sociais. Segundo ele, o atraso começou devido a um problema mecânico. Depois, a companhia informou sobre a necessidade de trocar a tripulação, com novas previsões de horário de voo, mas a decolagem foi adiada.

“Primeiro, disseram haver problemas mecânicos. Em seguida, houve mudança de tripulação. O comandante sempre passando previsões de decolagem sem saber ao certo o que informar”, afirmou Curvello. Ele também criticou a falta de assistência da companhia aérea aos passageiros.

“O Boeing 777 está lotado, inclusive com crianças e pessoas idosas. Passageiros estão extenuados e com fome e questionam a empresa aérea por mantê-los tanto tempo no interior da aeronave sem o devido cuidado”, completou. O avião tem capacidade para até 328 passageiros.

Em nota, a Air France confirmou a falha técnica e a necessidade de troca da tripulação “cujo limite máximo de horas de serviço já tinha sido atingido”. A companhia aérea lamentou o ocorrido e informou que o voo precisou ser adiado.

"A Air France confirma que, devido a uma questão técnica, seguida da necessidade de substituir a tripulação – cujo limite máximo de horas de serviço já tinha sido atingido –, o voo AF476, de 13 de outubro de 2025, com origem em Paris-Charles de Gaulle (CDG) e destino a Salvador (SSA), precisou ser adiado para o dia seguinte, 14 de outubro.