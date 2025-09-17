Acesse sua conta
Greve de operadores de tráfego pode causar atrasos em voos no Brasil

Aeroporto de Ilhéus, no sul da Bahia, será afetado pela paralisação deflagrada por trabalhadores da NAV Brasil

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:50

Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro
Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro Crédito: Daniel Basil/GOV Brasil

Trabalhadores da NAV Brasil, empresa estatal responsável pelos serviços de navegação aérea em diversos aeroportos brasileiros, aprovaram uma greve parcial da categoria. A paralisação foi deflagrada em assembleia convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo (SNTPV) no último dia 10.

A interrupção das atividades ocorrerá nos dias 24, 26 e 30 de setembro e 2 de outubro em pelo menos dois turnos: um pela manhã, das 11h e 12h, e outro à tarde, das 15h às 16h. Segundo o SNTVP, apenas os serviços que não afetam a segurança dos voos serão suspensos.

“O movimento se justifica pela precarização das condições de trabalho a ponto de afetar a segurança aérea”, declarou o Sindicato em nota. Entre as reivindicações da categoria, estão o descumprimento de cláusulas de um acordo coletivo de trabalho, que exigia a implementação de melhorias no auxílio de assistência à saúde, e a implantação de um plano de cargos e salários.

Ainda segundo o Sindicato, a categoria está há 14 anos sem concursos públicos e todas as unidades da empresa estão sofrendo com déficit de pessoal operacional. “O que vem pressionando cada vez mais os trabalhadores a cumprir escalas cansativas e um elevado número de horas extras, gerando risco aeronáutico”, informou.

A paralisação pode atrasar voos em aeroportos atendidos pelos serviços da estatal, como os de Guarulhos e Campinas (SP), Santos Dumont e Macaé (RJ), Vitória (ES), Ilhéus (BA), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Londrina (PR) e Joinville (SC). A NAV Brasil foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.

