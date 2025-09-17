Greve de operadores de tráfego pode causar atrasos em voos no Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:50
Trabalhadores da NAV Brasil, empresa estatal responsável pelos serviços de navegação aérea em diversos aeroportos brasileiros, aprovaram uma greve parcial da categoria. A paralisação foi deflagrada em assembleia convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo (SNTPV) no último dia 10.
A interrupção das atividades ocorrerá nos dias 24, 26 e 30 de setembro e 2 de outubro em pelo menos dois turnos: um pela manhã, das 11h e 12h, e outro à tarde, das 15h às 16h. Segundo o SNTVP, apenas os serviços que não afetam a segurança dos voos serão suspensos.
“O movimento se justifica pela precarização das condições de trabalho a ponto de afetar a segurança aérea”, declarou o Sindicato em nota. Entre as reivindicações da categoria, estão o descumprimento de cláusulas de um acordo coletivo de trabalho, que exigia a implementação de melhorias no auxílio de assistência à saúde, e a implantação de um plano de cargos e salários.
Ainda segundo o Sindicato, a categoria está há 14 anos sem concursos públicos e todas as unidades da empresa estão sofrendo com déficit de pessoal operacional. “O que vem pressionando cada vez mais os trabalhadores a cumprir escalas cansativas e um elevado número de horas extras, gerando risco aeronáutico”, informou.
A paralisação pode atrasar voos em aeroportos atendidos pelos serviços da estatal, como os de Guarulhos e Campinas (SP), Santos Dumont e Macaé (RJ), Vitória (ES), Ilhéus (BA), João Pessoa (PB), Aracaju (SE), Londrina (PR) e Joinville (SC). A NAV Brasil foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.