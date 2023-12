COMBUSTÍVEL

Mirando mercado de biocombustíveis dos EUA, Acelen abre escritório em Houston

Empresa está trabalhando em projeto combustível renovável

D Da Redação

Publicado em 11 de dezembro de 2023 às 15:48

Luiz de Mendonça, CEO da Acelen Crédito: Divulgação

A Acelen, empresa que lidera setor de energia no Brasil e responsável pela refinaria de Mataripe, anunciou a abertura de um escritório em Houston, cidade que fica no Texas, EUA, e um dos maiores mercados de energia no mundo. A empresa agora tem objetivos no mercado global de biocombustíveis.

A Mubadala Capital, fundo responsável pela Acelen, e a Petrobras assinaram um acordo em setembro desse ano para explorar oportunidades de cooperação e um possível investimento por parte da Petrobras no projeto de biocombustíveis atualmente em desenvolvimento pela Acelen no Brasil.

O projeto de biocombustíveis tem previsão de mais de R$ 12 bilhões de investimentos nos próximos dez anos. A produção anual prevista a partir de 2026 é de um bilhão de litros de SAF (Combustível Sustentável de Aviação) e o diesel renovável a partir de culturas agrícolas de alta energia, provenientes da Macaúba, uma árvore nativa do Brasil. Serão plantados 200 mil hectares da planta (o equivalente a 280 mil campos de futebol), além de outras culturas nativas, no Brasil, priorizando o uso de terras degradadas. Como resultado, espera-se injetar R$85 bilhões (aproximadamente US$17,3 bilhões) na economia, gerando 90.000 empregos e reduzindo as emissões de CO2 em até 80%.

"Estamos comprometidos em acelerar ainda mais a transição energética no Brasil, com base em um projeto transformador que colocará o país como líder na produção de combustíveis renováveis, com impacto muito além das fronteiras brasileiras. Estamos dando passos firmes em direção a um futuro mais sustentável para o planeta", destaca Luiz de Mendonça, CEO da Acelen.

Oscar Fahlgren, CIO da Mubadala Capital e head da Mubadala Capital no Brasil, também falou desse momento de aproximação com o mercado global: “O segmento de energia renovável está em uma trajetória de crescimento acentuado globalmente, e o mercado consumidor dos Estados Unidos está pronto para impulsionar essa transição. A presença da Acelen em Houston busca aproximar a empresa do mercado global de energia. A empresa foi criada com o objetivo de acelerar a transição energética não apenas no Brasil, mas em escala global, e essa movimentação representa um sólido primeiro passo para viabilizar futuras aquisições adicionais de ativos de distribuição de energia verde e outros investimentos nos Estados Unidos”.

Em sua estratégia, a Acelen, um investimento integral da Mubadala Capital com sede nos Emirados Árabes Unidos, vai aproveitar o ecossistema de energia dos EUA no âmbito da Parceria Emirados Árabes Unidos-Estados Unidos para Acelerar a Energia Limpa (PACE) para conseguir seu objetivo de implantação de biocombustíveis em escala global, acelerando a transição energética.