LUTO

Morre Jimmy Carter, ex-presidente dos EUA, aos 100 anos

Democrata governou de 1977 a 1981

Crédito: Georgia Institute of Tecnology/Divulgação

Morreu neste domingo o ex-presidente dos EUA Jimmy Carter, que tinha 100 anos. Ele comandou o governo americano de 1977 a 1981. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal The Washington Post.

Carter, que era do Partido Democrata, foi senador e governador da Georgia antes de se tornar presidente. Seu período na Casa Branca foi marcado pela segunda crise do petróleo, a invasão soviética do Afeganistão, a tomada de reféns na embaixada americana em Teerã e uma severa crise econômica.