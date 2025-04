MEIO AMBIENTE

Mudanças climáticas podem levar Terra à maior extinção em massa da história, alerta cientista

Aumento de 3°C na temperatura global poderia replicar evento do Período Permiano, quando 90% das espécies desapareceram

Carol Neves

Publicado em 14 de abril de 2025 às 09:05

Planeta Terra Crédito: Shutterstock

O cientista Hugh Montgomery, diretor do Centro de Saúde e Desempenho Humano da University College London, fez um alerta contundente durante o Forecasting Healthy Futures Global Summit no Rio de Janeiro. Segundo suas pesquisas, o planeta caminha para uma extinção em massa "a maior e mais rápida que o planeta já viu" se não forem revertidos os efeitos das mudanças climáticas. As informações são de O Globo.>

Montgomery, coautor do relatório de 2024 sobre saúde e clima publicado na The Lancet, comparou o cenário atual ao Período Permiano (entre 299 e 251 milhões de anos atrás), quando condições extremas eliminaram 90% das espécies. O ponto crítico seria atingido com aumento de 3°C na temperatura média global - atualmente, o planeta já registra 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, com projeção de 2,7°C até 2100 mantido o atual ritmo de emissões. >

"Emitimos 54,6 bilhões de toneladas de CO₂ equivalente em 2023, aumento de quase 1% em relação a 2022", alertou o pesquisador. Ele destacou que entre 1,7°C e 2,3°C de aquecimento já ocorreria o colapso das camadas de gelo do Ártico e desaceleração da Circulação Meridional do Atlântico, elevando o nível do mar em metros nas próximas décadas. >