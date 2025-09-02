ACIDENTE

Mulher cai de torre de 90 metros ao tentar selfie e morre na frente do filho

Elizaveta Gushchina fazia salto de bungee jump para comemorar aniversário

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 10:46

Elizaveta Gushchina Crédito: Reprodução

Uma mulher de 45 anos morreu no último sábado (30) em Pavlovsk, região de São Petersburgo, na Rússia, depois de cair de uma torre de aproximadamente 90 metros enquanto tentava tirar uma selfie.

Segundo autoridades locais, a vítima foi identificada como Elizaveta Gushchina, descrita por familiares como apaixonada por esportes radicais. Pouco antes do acidente, ela havia realizado um salto de bungee jump com sucesso, presente dado pelo filho de 22 anos, Nikita, para comemorar seu aniversário.

O incidente ocorreu quando Elizaveta retornava à plataforma. Ela escorregou em uma tábua molhada e, embora estivesse usando cordas de segurança, o equipamento não possuía o comprimento adequado. Ela morreu na frente do filho.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o salto anterior, em que Elizaveta usa capacete azul e realiza a manobra conhecida como “bananeira”.