Aos 82 anos, navegador radicado na Bahia completa travessia histórica na Sibéria

Aleixo Belov e tripulação do veleiro Fraternidade cruzam Passagem Nordeste, rota que liga Atlântico e Pacífico

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:43

Aos 82 anos, navegador radicado na Bahia completa travessia histórica na Sibéria
Aos 82 anos, navegador radicado na Bahia completa travessia histórica pelo Ártico Crédito: Ádamo Mello

O navegador Aleixo Belov, de 82 anos, concluiu com sucesso a travessia da Passagem Nordeste, rota que liga o Atlântico ao Pacífico pelo Ártico Siberiano e é considerada uma das mais desafiadoras do planeta. A bordo do veleiro-escola Fraternidade, Belov e sua tripulação internacional encerraram a jornada no último dia 1º de setembro, após cruzar o estreito de Bering e chegar ao Oceano Pacífico.

A expedição durou 142 dias, iniciada em 12 de abril, quando o veleiro partiu de Salvador. Com isso, o Fraternidade se tornou o primeiro veleiro das Américas a completar essa rota. Durante o percurso, a equipe enfrentou temperaturas negativas, ventos fortes e janelas curtas de degelo, características que limitam o acesso à região a poucas semanas por ano.

Belov, que já realizou mais de cinco voltas ao mundo, descreveu a experiência como o maior desafio de sua carreira. “Tivemos que vencer o gelo, as intempéries e também lidar com a burocracia da região. Mas conseguimos”, afirmou.

A travessia contou com o apoio do capitão russo Sergei Shcherbakov e de outros dez tripulantes, essenciais para a logística e a navegação em áreas militarmente controladas da Rússia.

