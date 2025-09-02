Português oferece 500 euros por 'cabeça de brasileiro' e causa revolta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:23
Um vídeo publicado por um cidadão português, no qual ele oferece € 500 por cada “cabeça de brasileiro”, provocou indignação na comunidade brasileira em Portugal, estimada em cerca de 550 mil pessoas.
No vídeo, ele afirma: “Cada português que trouxer a cabeça de um brasileiro, desses zukas que vivem aqui em Portugal, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que trouxer eu pago € 500 (R$ 3,1 mil)”.
Sônia Gomes, fundadora da Associação de Apoio a Emigrantes, Imigrantes e Famílias (AAEIF), anunciou que vai formalizar queixa, enquanto brasileiros cobram investigação do Ministério Público. "Mexer com brasileiro? Ele está ficando doido? Aqui, não. Zero tolerância", disse ela, segundo O Globo.
Ana Paula Costa, presidente da Casa do Brasil de Lisboa, classificou o vídeo como “a expressão mais perversa, violenta e criminosa do discurso anti-imigração, do racismo e da xenofobia” em publicação no Instagram.
Em reação ao caso, a padaria onde o português trabalhava informou que o funcionário foi demitido. "Queremos deixar claro que a pessoa envolvida nos vídeos já não faz parte da nossa equipe. Não aceitamos nem compactuamos com qualquer forma de racismo".