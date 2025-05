INUSITADO

Mulher lança rifa de R$ 38 por casa avaliada em R$ 1,7 milhão

Vencedor ainda terá as despesas legais pagas pela proprietária

O prêmio inclui uma casa de dois quartos mobiliada, com um terreno de 7 mil m² nos arredores da cidade portuária de Sligo. A vencedora ou vencedor ainda terá as despesas legais pagas por Imelda, como o imposto de selo e as custas judiciais. A transferência da propriedade deve levar até oito semanas. As informações são do The New York Times. >