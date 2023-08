Mulher morre após beber 4 garrafas de água em 20 minutos

Uma mulher de 35 anos morreu devido a um inchaço cerebral após consumo excessivo de água em Indiana, nos Estados Unidos.



De acordo com informações do New York Post, Ashley Summers se sentiu desidratada durante uma viagem com os dois filhos e o marido em um dia com a temperatura superior aos 30º C, e começou a beber água.



"Disseram que ela bebeu quatro garrafas de água, quase dois litros, em 20 minutos", relatou o irmão de Ashley, Devon Miller, em entrevista à WRTV.