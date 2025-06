ITÁLIA

Brasileiro é preso por iniciar incêndio que levou companheira a pular de prédio; mulher morreu

Suspeito disse que incêndio foi acidental

"Sueli e eu discutimos, ela estava brava comigo porque queria que eu me juntasse a ela na cama em vez de beber. Fiquei nervoso, fumei um cigarro e, um momento antes de sair, joguei [o cigarro] no carpete em frente ao sofá. Ela era louca por limpeza, eu só queria irritá-la, não achei que fosse provocar um incêndio. Ela limpou o carpete e o sofá com água e amônia ", disse.>

Relatos de testemunhas apontam que a briga entre os dois teria sido violenta, mas não houve precisão quanto ao momento, se várias horas antes do incêndio ou pouco tempo antes. Segundo o jornal La Repubblica, o fogo teve início antes de 1h de quinta-feira (5) – 20h de quarta-feira (4) no horário de Brasília – e os vizinhos teriam ouvido Sueli gritar por socorro. >

Sueli chegou a ser socorrida após pular da janela, mas não resistiu aos ferimentos. Ela vivia no país há 20 anos e trabalhava no Instituto Nacional do Câncer e era mãe de uma criança de 10 anos, que não estava em casa no momento do ocorrido.>