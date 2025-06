ITÁLIA

Brasileira morre ao pular de prédio durante incêndio em Milão

Polícia investiga circunstâncias do fogo e interrogou companheiro da mulher

Uma mulher brasileira de 48 anos não resistiu aos ferimentos após pular da janela de seu apartamento no quarto andar de um prédio em Milão, na Itália, na madrugada desta quinta-feira (5). O incidente ocorreu na Viale Abruzzi, onde um incêndio consumiu o imóvel que ela dividia com um homem de 45 anos, também brasileiro. >

De acordo com relatos iniciais, as chamas começaram por volta das 1h (horário local). A vítima foi socorrida em estado grave, mas não sobreviveu. O companheiro dela foi localizado pela polícia em um bar nas proximidades e levado para prestar depoimento. As autoridades ainda não divulgaram os nomes dos envolvidos. >

Testemunhas relataram ter ouvido gritos antes do incidente. "Fui acordada pelos gritos aflitos daquela pobre mulher, foi chocante", contou Simona Lomolino, moradora de um prédio vizinho, segundo o portal Terra. "Eu vi as chamas, vi bem a senhora, estou em choque", completou. >

Investigadores apuraram que a porta do apartamento estava trancada pelo lado de fora, levantando questões sobre as circunstâncias do incêndio. Há indícios de uma discussão entre o casal antes do ocorrido, mas as causas do fogo ainda estão sendo apuradas. O caso segue sob investigação das autoridades italianas.>