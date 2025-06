HOMENAGEM

Lula recebe título de Doutor Honoris Causa de universidade em Paris

Durante visita à França, presidente brasileiro é homenageado por universidade e volta a cobrar apoio de Macron para conclusão do tratado comercial

Carol Neves

Publicado em 6 de junho de 2025 às 09:52

Lula com título de doutor honoris causa Crédito: Ricardo Stuckert / PR

No segundo dia de sua visita oficial à França, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi homenageado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Paris 8, em uma cerimônia que marcou o início da agenda desta sexta-feira (6). A honraria é parte de uma série de compromissos do presidente brasileiro em solo francês, que incluem também eventos diplomáticos e comerciais.>

Ainda nesta sexta, Lula participa da cerimônia de certificação do Brasil como país livre da febre aftosa sem vacinação, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Ele também estará presente no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França, que reúne autoridades e empresários dos dois países.>

A agenda de Lula inclui ainda mais uma solenidade ao lado do presidente francês Emmanuel Macron. Os dois já estiveram juntos nesta quinta-feira (5), em uma reunião marcada por gestos de cordialidade, mas também por divergências sobre o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.>

Durante o encontro, Lula adotou um tom descontraído para pressionar Macron por avanços nas negociações. “Eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abra o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com o nosso querido Mercosul”, declarou o brasileiro.>

Macron, por sua vez, manteve sua postura crítica em relação ao acordo. O líder francês reforçou sua preocupação com os impactos ambientais e econômicos para os produtores locais, especialmente diante das normas rigorosas impostas aos agricultores franceses. “Como é que eu vou explicar aos agricultores que, no momento em que eu exijo que respeitem as normas, eu abro o mercado para produtos que não respeitam essas normas? Qual vai ser o resultado? O clima não sai beneficiado, vamos matar nossa agricultura”, argumentou o francês.>