Quaest: 57% desaprovam governo Lula, enquanto 40% aprovam

Desaprovação de Lula atinge maior nível do mandato

A nova pesquisa da Quaest, divulgada nesta quarta-feira (4), indica que a desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 57% — o pior índice registrado desde o início do atual mandato. A aprovação oscilou negativamente e agora é de 40%, o menor patamar até aqui. >

Os dados foram levantados entre os dias 29 de maio e 1º de junho, com 2.004 entrevistas presenciais em todas as regiões do Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança.>