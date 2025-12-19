VEJA

Mulher quebra os dois pés após salto alto se partir

Relato viral mostra radiografias, gesso e provoca debate sobre a qualidade de sapatos da Shein

Carol Neves

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 19:16

Relato viralizou Crédito: Reprodução

O que era para ser apenas uma saída à noite terminou em hospital e viralização nas redes sociais. Desde sexta-feira (12), uma internauta chamada Chloe vem chamando atenção ao contar que sofreu fraturas nos dois pés após os saltos altos que usava se romperem enquanto caminhava.

O episódio ganhou repercussão depois que ela respondeu a um comentário no TikTok de um usuário que se espantou ao vê-la imobilizada. “Como é que alguém acaba com as duas pernas engessadas? Meu Deus!”, escreveu a pessoa. No vídeo, Chloe aparece com gesso no pé direito, uma bota ortopédica no esquerdo e exibe radiografias que comprovam as fraturas, além de imagens dos saltos quebrados.

Na legenda da publicação, a jovem atribuiu diretamente o acidente ao calçado e fez um alerta: “Não comprem sapatos de salto alto na Shein!”. Ao ser questionada nos comentários sobre como tudo aconteceu, ela resumiu: “Eu estava caminhando e ele quebrou”.

A postagem rapidamente gerou milhares de reações. Parte dos usuários demonstrou solidariedade, com mensagens como “Nossa! Desejo-lhe uma rápida recuperação”, enquanto outros ironizaram a situação e levantaram dúvidas sobre a resistência dos sapatos.

Houve também quem discordasse da crítica à marca. “Comprei meus saltos da SHEIN e estou ótima - corro, danço e pulo com eles!”, comentou uma usuária. Outros apontaram possíveis fatores técnicos envolvidos no acidente. “O problema não é ser da Shein, mas o fato de as calças serem muito altas e finas para usar”, avaliou outra internauta.

Relatos positivos e comparações com outros calçados também apareceram. “Tenho alguns dos meus sapatos de salto da Shein há uns quatro anos e nada aconteceu”, afirmou uma pessoa, enquanto outra brincou: “Da próxima vez, use seus Crocs, eles nunca decepcionam”.