EUA

Musk recua e diz que passou dos limites em críticas a Trump

Após semana de trocas de farpas e acusações nas redes sociais, bilionário admite arrependimento e apaga postagens

A declaração marcou um recuo no tom adotado por Musk, que travou uma disputa pública com Trump nos últimos dias. O empresário, CEO da Tesla e da SpaceX, vinha atacando o presidente nas redes sociais e chegou a chamar um projeto de lei de impostos e gastos proposto por Trump de “abominação repugnante”.>

A troca de ofensas intensificou rapidamente. Na quinta-feira, Trump respondeu com uma ameaça direta: prometeu encerrar subsídios e contratos federais com empresas ligadas a Musk. Em resposta, o bilionário fez acusações contra o presidente, sugerindo envolvimento em um escândalo sexual.>

O clima entre os dois não melhorou no fim de semana. No sábado, Trump chegou a dizer que a relação com Musk havia terminado, embora depois tenha suavizado o tom e comentado que não teria problema em receber um telefonema de Musk com votos de boa sorte.>