VIOLÊNCIA

‘Neymar’ e ‘Hitler’ são mortos em megaoperação contra narcotráfico na Colômbia

A ação conjunta do Exército e da Força Aeroespacial resultou na morte de nove integrantes de clã criminoso, incluindo os dois líderes

O governo colombiano realizou nesta terça-feira (25) uma operação militar de grande porte contra o Clã do Golfo no município de Segóvia, departamento de Antioquia. A ação conjunta do Exército e da Força Aeroespacial resultou na morte de nove integrantes do grupo armado, incluindo dois de seus principais comandantes, além da apreensão de armas e drogas. >