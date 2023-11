TIROTEIO

Noivo abre fogo no próprio casamento, mata noiva, sogra e cunhada na Tailândia

Um casamento no nordeste da Tailândia no último sábado, 25, terminou em tragédia após o noivo matar quatro pessoas que estavam presentes na cerimônia, incluindo a noiva. Após o ataque, o homem se matou, de acordo com informações do portal tailandês Bangkok Post.