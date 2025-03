TRAGÉDIA

Número de mortos em terremoto de Mianmar pode passar de mil

Tremor teve magnitude 7,7 e foi registrado nesta sexta-feira (28) na região central do país e também na Tailândia

Números oficiais apontam que 144 pessoas morreram e 732 ficaram feridas durante o terremoto de magnitude 7,7 registrado nesta sexta-feira (28) na região central de Mianmar, de acordo com a junta militar que governa o país. Uma projeção do Serviço Geológico dos EUA (USGS), porém, indica que o total de mortos pode ficar entre mil e 10 mil.>

O serviço norte-americano indicou que o epicentro foi localizado a uma profundidade considerada rasa, de 9,6 quilômetros, a noroeste de Sagaing, perto da segunda maior cidade de Mianmar, Mandalay, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas. Isso contribuiu para a escala de estragos observada no país.>

Um tremor secundário, de magnitude 6,4, foi registrado 12 minutos depois. As informações são do jornal O Globo, com agências internacionais.>