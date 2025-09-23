ENTENDA

O mundo vai acabar essa semana? Nova profecia diz que sim

Pastor disse que teve "visão" sobre arrebatamento

Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:34

Futuro pós-apocalíptico Crédito: Shutterstock

Uma nova previsão de apocalipse tem circulado nas redes sociais, incluindo TikTok e X, afirmando que a Terra estaria prestes a enfrentar seu fim nesta terça-feira, 23 de setembro de 2025. O alerta ganhou força após declarações do pastor Joshua Mhlakela, que disse ter recebido a “informação” em um sonho.

A ideia de que o mundo acabaria nesta terça-feira voltou a se espalhar na internet, alimentando debates e compartilhamentos em diversas plataformas. O pastor sul-africano Joshua Mhlakela afirmou em entrevista ao canal CENTTWINZ TV que Jesus teria lhe revelado que nos dias 23 e 24 de setembro de 2025 “retornará à Terra”.

Segundo ele, o arrebatamento - crença presente em alguns grupos cristãos - levaria todos os fiéis ao céu, enquanto os não crentes permaneceriam no planeta, iniciando um período de tribulações e sofrimento. “O arrebatamento está próximo, esteja você pronto ou não. Vi Jesus em seu trono e pude ouvi-lo muito claramente dizendo: ‘Estou voltando em breve’”, declarou Mhlakela.

Ou, vocês sabiam que tem uma galera nos EUA que acreditam que amanhã vai acontecer o Arrebatamento dos cristãos?? — Gui Maghreb⛧ ? ? (@guimarrocos) September 22, 2025

Os crentes dos eua estao dizendo la no TTok que o arrebatamento -qd Jesus volta pra catar os crentes e deixar o populacho - é esta semana, hein. 23 ou 24. Ja estao deixando cartas e tudo avisando que o governo vai dizer que são aliens, mas é jesus! — Cecília Olliveira (@Cecillia) September 21, 2025

Apesar do alarde nas redes, especialistas em religião e historiadores lembram que profecias apocalípticas anteriores, como o impacto do planeta Nibiru ou o calendário maia de 2012, não se confirmaram. Além disso, passagens bíblicas ligadas ao arrebatamento afirmam que “ninguém sabe o dia ou a hora, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai”, tornando improvável qualquer aviso antecipado.

O arrebatamento, vale lembrar, é uma crença surgida no século XIX e não é aceita por grande parte das denominações cristãs. Pesquisas globais indicam que cerca de 61% dos líderes evangélicos acreditam nesse evento, um número que, segundo Mhlakela e internautas ligados a teorias da conspiração, poderia aumentar com a proximidade da data prevista.

Especialistas em desinformação alertam que previsões apocalípticas sem evidências devem ser recebidas com ceticismo. Como mostram os registros históricos sobre outras previsões, é provável que a vida siga normalmente nos dias seguintes.