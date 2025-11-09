EUA

Pai que deixou filha morrer esquecida no carro enquanto ele assistia pornografia tira a própria vida

Ele estava prestes a ser sentenciado pela morte da criança de 2 anos, que ficou horas trancada em veículo em dia quente

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 09:07

Christopher Scholtes seria sentenciado pela morte da filha Crédito: Reprodução

Um homem de 38 anos que havia admitido ter deixado sua filha de 2 anos morrer após ser esquecido dentro de um carro no calor extremo no Arizona, nos EUA, foi encontrado morto em casa no dia em que seria sentenciado. Christopher Scholtes tirou a própria vida, segundo informou a promotora do condado de Pima, Laura Conover, em coletiva de imprensa na quarta-feira (6).

“Em vez de comparecer para responder pelo que aconteceu aqui, fomos informados - e confirmamos- que o pai tirou a própria vida na noite passada”, afirmou Conover. Ela acrescentou: “A voz dessa garotinha quase foi silenciada porque a justiça não foi cumprida adequadamente esta manhã. Mas ela não foi e não será silenciada graças ao trabalho árduo das pessoas que atuam neste escritório”.

Scholtes seria julgado por homicídio em segundo grau e abuso infantil e poderia pegar até 30 anos de prisão. Ele havia se declarado culpado em outubro.

Pai tirou a própria vida antes de ser sentenciado pela morte da filha 1 de 5

Pai estava assistindo pornografia e jogando

O caso ocorreu em 9 de julho de 2024, quando a filha de Scholtes, identificada como Parker, foi encontrada morta dentro do carro da família, estacionado na garagem da casa em Marana, região de Tucson. Naquele dia, a temperatura externa chegou a cerca de 43 °C no local.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que a criança permaneceu sozinha dentro do veículo por aproximadamente três horas. Scholtes afirmou à polícia que deixou a filha dormindo no assento infantil por cerca de 30 minutos, com o carro ligado e o ar-condicionado funcionando, porque não queria acordá-la.

No entanto, investigações posteriores apontaram que o sistema do veículo desligava automaticamente após meia hora e que o homem sabia desse funcionamento. Segundo promotores, ele passou o período em que a filha estava no carro jogando videogame, bebendo cerveja e assistindo pornografia dentro de casa.

Quando a mãe de Parker, uma médica anestesiologista, chegou do trabalho por volta das 16h e não encontrou a filha, o corpo da menina foi descoberto no carro. Policiais registraram em vídeo Scholtes em pânico, dizendo que ela ficou lá fora "por não mais de 30 ou 45 minutos”. Parker foi levada ao Banner University Medical Center, onde foi declarada morta. Era o mesmo hospital em que sua mãe trabalhava.

Histórico de negligência

Documentos judiciais divulgados pelo NY Post revelaram que Scholtes tinha o hábito de deixar os filhos sozinhos no carro. Filhos de um casamento anterior relataram à polícia que também eram deixados dentro do veículo quando crianças. As filhas mais novas, do relacionamento com a mãe de Parker, confirmaram o mesmo comportamento.

Durante a internação da menina, a mãe enviou uma mensagem ao marido: “Eu te disse para parar de deixá-las no carro. Quantas vezes eu te disse isso?”. Ele respondeu: “Amor, me desculpe”. Em outra mensagem, após saber da morte da filha, escreveu: “Como eu pude fazer isso? Eu matei o nosso bebê. Isso não pode ser real”.

Mesmo após a tragédia, a mãe pediu às autoridades que Scholtes fosse liberado para ficar em casa com a família enquanto aguardava julgamento.

Meses depois, uma das filhas mais velhas de Scholtes, hoje com 17 anos, moveu uma ação civil contra ele e sua madrasta, alegando ter sofrido “angústia emocional” e outros abusos, além de relatar episódios de quando também era deixada sozinha no carro aos 7 anos.