Muçulmano, imigrante e democrata, novo prefeito de Nova York surge como o anti-Trump

Socialista Zohran Mamdani venceu eleição, mesmo sem o apoio do seu próprio partido

Donaldson Gomes

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 05:00

Zohran Mamdani, prefeito eleito de Nova York, é a aposta democrata para se contrapor a Trump Crédito: Divulgação

O Brasil está longe de ser o único país do mundo em que o calendário eleitoral funciona ininterruptamente. Nove meses após o início do segundo governo de Donald Trump, os seus grandes adversários, do partido Democrata, foram às ruas disputar espaço nas urnas em eleições regionais. A onda é tão forte que levou o ex-presidente Barack Obama a guardar o pijama nos últimos dias e cair na estrada em apoio a correligionários em algumas partes do país. Mas talvez o grande destaque deste movimento seja o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani. Filho de imigrantes, muçulmano e socialista, ele é o anti-Trump.

Nascido em 1991, será o prefeito mais jovem que Nova York já teve, além de ser o primeiro nascido no continente africano – só para reforçar mais algumas características que o colocam como uma antítese do atual ocupante do Salão Oval. É verdade que na reta final o tiktoker de vídeos virais foi abraçado pelos democratas, mas o cenário destoa do que foi o início da sua campanha, que começou sem a chancela do seu partido. Com os próximos anos à frente da mais importante cidade norte-americana, reduto de Trump, tem tudo para se tornar a cara dos democratas.

Ao contrário de outros integrantes do seu partido, que tentam uma posição mais ao centro, o novo prefeito de Nova York se diz socialista e defensor de causas mais à esquerda, como o aumento da oferta de serviços públicos e um governo que interfira mais na economia. Na campanha, utilizou um tom crítico à atuação do empresariado e das grandes corporações que atuam na cidade que é o coração financeiro do planeta. O discurso ajudou-o a superar o também democrata Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York, apesar de boa parte do partido seguir olhando torto para ele.

‘Socialista democrático’

Até mesmo o senador de Nova York e líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, faz parte do grupo que vê o novo prefeito com desconfiança. Entre grande parte do eleitorado democrata, por outro lado, Mamdani cresce ao valorizar as próprias origens. Muita gente se enxerga nas experiências do jovem de 34 anos que chegou aos 7 nos Estados Unidos, vindo de Uganda.

Ele se descreve como um “socialista democrático” e admira Bernie Sanders, tradicional representante da esquerda nas eleições americanas. Trump o aponta como uma “ameaça comunista” e promete fazer tudo para dificultar a vida daquele que pode vir a ser o mais contundente contraponto ao trumpismo. “Se vocês querem ver o que os democratas do Congresso desejam fazer com os Estados Unidos, basta olhar para os resultados da eleição de ontem em Nova York — onde o partido deles elegeu um comunista como prefeito da maior cidade do país”, afirmou Trump em um fórum empresarial na cidade de Miami.

Mamdani é casado com Rama Duwaji, que aos 28 anos vai se tornar a primeira-dama mais jovem da história de Nova York. Até onde se sabe é a primeira de ascendência síria também. No discurso da vitória do marido, a artista foi agraciada com uma declaração de amor apaixonada, com direito a ser chamada de hayati – “minha vida” em árabe – pelo marido. Eles se casaram no último mês de maio, depois de terem se conhecido num aplicativo de relacionamentos.

Mesmo longe dos holofotes, o que se diz é que a futura primeira-dama exerce grande influência sobre o marido, sendo chamada de “Lady Di moderna” entre amigos do futuro prefeito. Será que Zohran Mamdani vai disputar o trono, ou este conto de fadas vai se desfazer após a meia-noite? Ele tem três anos para tentar manter o hype da surpreendente e consagradora vitória eleitoral, antes de uma eventual disputa presidencial. Neste intervalo, vai ter que governar bem Nova York e sabe que Trump tem bastante recursos para lhe dificultar a vida.

