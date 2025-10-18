ENTRELINHAS | Outro olhar sobre as notícias

A Diplomata e o jogo real: o que a série da Netflix ensina sobre as negociações entre dois países

Terceira temporada da produção chega no momento em que Mauro Vieira e Marco Rubio se encontram na Casa Branca — com direito a John Hay no fundo

Donaldson Gomes

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 06:00

Mauro Vieira e Marco Rubio se reuniram na Casa Branca na última quinta-feira para negociações Crédito: Embaixada do Brasil/Divulgação

O timing da Netflix para o lançamento da terceira temporada de A Diplomata foi perfeito. A série focada nos bastidores do trabalho com a política externa tem um enredo cheio de intrigas, reviravoltas, segundas e até terceiras intenções tem tudo a ver com o noticiário da semana que passou. Foi com a série em mente que vi os informes sobre o encontro do chanceler brasileiro, Mauro Vieira, com o chefe da diplomacia norte-americana, o secretário de estado, Marco Rubio.

Ainda que algumas atuações sejam caricatas em A Diplomata, Keri Russell, que estrelou Americans, vai bem no papel principal como Kate Wyler, que é convocada a exercer o papel de embaixadora pela primeira vez. Ela é casada com o experiente e controverso Hal Wyler, um membro da diplomacia mal visto pelo governo. Na trama, a personagem principal é alçada ao posto de embaixadora no Reino Unido, uma das mais prestigiadas posições que pode alçar em sua carreira.

No mundo de Kate, tudo é simbólico. A roupa é uma escolha precisa, o local em que é marcada uma reunião, também. Até mesmo as posições em que as pessoas são dispostas numa mesa enviam recado. Sem nenhum interesse em lhes dar qualquer tipo de spoiler, mas em A Diplomata até mesmo a ordem de saída do avião presidencial é uma informação relevante.

Claro que há espaço para retratar traços de humanidade em alguns dos mais relevantes atores globais, como o chefe de estado que tinha um cantinho reservado a guloseimas numa residência oficial. Mas voltemos à simbologia.

Na foto divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil na última quinta-feira (dia 16), Vieira e Rubio aparecem conversando. O brasileiro parece estar dizendo algo e gesticulando, enquanto Rubio escuta, com uma das mãos nos bolsos. No quadro que aparece atrás deles está John Milton Hay, o 37º secretário de estado americano. De acordo com o site www.diplomaticrooms.state.gov, o óleo sobre tela, que foi adquirido pelo governo americano junto à família do diplomata em 1906, um ano após a sua morte, fica numa das salas para encontros cerimoniais na sede da diplomacia dos Estados Unidos.

Hay entrou na política a convite de Abraham Lincoln, com quem trabalhou como secretário particular. Após o fim da Guerra Civil, serviu como diplomata em Paris, Viena e Madri, antes de ser nomeado embaixador no Reino Unido e, em 1898, chegar ao posto de secretário de Estado.

John Milton Hay trabalhou com três presidentes americanos e foi o 37º secretário de estado dos EUA Crédito: Reprodução

À frente da diplomacia, promoveu uma política de “portas abertas” para garantir a integridade territorial da China e o acesso de parceiros comerciais ao mercado asiático. Foi ele também quem trabalhou para resolver a controvérsia na fronteira entre o Alasca e o Canadá. Um dos seus últimos feitos foi o acordo, já no governo de Thodore Roosevelt, para a construção do Canal do Panamá. Hay morreu enquanto ainda ocupava o mais elevado cargo na diplomacia americana. De tanto trabalhar? Vai saber.

Republicano, assim como Donald Trump e Marco Rubio, Hay era defensor do livre comércio e é apontado por muitos como decisivo na consolidação dos Estados Unidos como uma potência global. Mauro Vieira foi lá pedir a revisão do tarifaço de 50% aplicado contra o Brasil. Vai conseguir? Alguma razão especial para a foto naquele local, ou mera casualidade? Kate Wyler seria capaz de garantir que foi de propósito.

Como Trump será lembrado pela história?

Duas vezes presidente dos Estados Unidos, certamente Donald Trump estará nos livros de história. Mas como ele será retratado? O homem mais poderoso do mundo na atualidade já se definiu por mais de uma vez como um pacificador. Digno de um Nobel da Paz, acredita. Mas a mesma semana que começou com o norte-americano discursando triunfal no parlamento de Israel, prometendo uma era de paz no Oriente Médio, termina com ele e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conversando sobre a possibilidade de trocarem os drones ucranianos por mísseis Tomahawks. "A guerra com drones realmente ganhou destaque nos últimos dois anos por causa desta guerra [na Ucrânia]", disse o americano à CNN. Em outra frente, Trump disse que autorizou operações secretas na Venezuela, onde os Estados Unidos já contam com uma frota marítima. Questionado nesta sexta se teria negociado com Maduro petróleo e recursos naturais da Venezuela, respondeu: “Ele ofereceu tudo, é verdade. Sabe por quê? Porque ele não quer arrumar confusão com os Estados Unidos".

O preço da carne

Internamente, Donald Trump está buscando alternativas para a alta nos preços da carne bovina. O norte-americano prometeu solucionar o problema em breve e disse já ter um acordo para isso, segundo reportagem da Reuters. Por lá, a estiagem prolongada reduziu o rebanho para 86 milhões de cabeças de gado, o menor número desde 1951. Para a importação de gado do México foi suspensa por questões sanitarias e as do Brasil, por razões tarifárias. Hoje, a carne brasileira é tarifada em 76,4% por lá.

Parabéns ao Vitória

Salvador amanheceu vestida de vermelho nesta sexta-feira (dia 17) e preto após o Vitória vencer o Bahia por 2 a 1 no Barradão no dia anterior. O jogo foi movimentado e divertido de assistir e o resultado fez surgir torcedores rubro-negros em tudo o que foi canto. É o caso de Décio Aragão, que há três anos treina jiu-jitsu na mesma escola que eu e ninguém nunca soube que gostava de futebol. Parabéns para ele também!

meme da semana

O encontro entre o presidente Lula e o papa Leão XIV rendeu menções positivas à COP30 que será realizada em Belém, mas também acabou dando margem aos criadores de memes, que aproveitaram o aperto de mãos para fazer piada com o brasileiro

Lula se encontrou com o Papa Leão XIV em Roma esta semana Crédito: Reprodução

(Viu algum meme interessante e quer mandar para a gente? Encaminha para donaldson.gomes@redebahia.com.br)

