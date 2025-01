SUSPENSÃO

OMS diz que corte de recursos dos EUA a programa de Aids cria risco de 'ameaça global'

Congelamento do financiamento fez com que países beneficiados pelo programa interrompessem a distribuição de medicamento

O programa também é crucial no Brasil, onde financia ações como o acesso a autotestes e projetos de prevenção e conscientização em parceria com instituições como a Fiocruz. A medida também contribui para fortalecer os sistemas de saúde no país, ampliando o uso da profilaxia pré-exposição (PrEP) e ajudando a evitar a interrupção do tratamento. De acordo com o G1, o Ministério da Saúde não respondeu sobre o impacto do corte no país. >