TECNOLOGIA

ONU aprova por unanimidade primeira resolução global sobre uso da inteligência artificial

A Assembleia Geral da ONU aprovou, por unanimidade, uma resolução sobre a governança da Inteligência Artificial, com o objetivo de assegurar que a tecnologia crie um mundo mais seguro e equitativo. O texto foi proposto pelos Estados Unidos e contou com 123 países patrocinadores, incluindo China e Índia.

Em suas diretrizes, a nova resolução da ONU exige também a proteção da privacidade e dos dados pessoais por meio do desenvolvimento de "salvaguardas eficazes", incluindo segurança física e sistemas de gerenciamento de riscos. Por fim, também destaca as proteções aos direitos humanos no contexto dos sistemas de IA e "reafirma que os mesmos direitos que as pessoas têm off-line também devem ser protegidos on-line".