Pai é criticado após admitir que usou dinheiro da poupança do filho de 4 anos em viagens

"Ele não vai saber", alegou o pai

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:00

Christian foi criticado
Christian foi criticado Crédito: Reprodução

Um morador do Mississippi, nos EUA, vem enfrentando forte repercussão nas redes sociais após confessar ter usado a poupança do próprio filho para pagar dívidas no cartão de crédito.

Christian, de 28 anos, funcionário dos correios, fez a revelação durante um episódio do podcast Financial Audit, divulgado em 29 de outubro. O programa, apresentado pelo consultor financeiro Caleb Hammer, analisa semanalmente as finanças pessoais de convidados, com uma dose de crítica e “tough love” - franqueza sem rodeios.

No episódio, o americano contou que financiou viagens em família, incluindo destinos como Disney World e Bahamas, usando cartões de crédito. Mais tarde, para evitar os altos juros, decidiu quitar as dívidas com o dinheiro da conta de poupança do filho de quatro anos, que tinha entre “US$ 8 mil e US$ 10 mil”. Parte desse valor, segundo ele, havia sido presente de parentes e amigos para o futuro da criança.

“Pensei que valorizar as memórias e levá-lo para viver experiências valia a pena”, justificou Christian, dizendo ainda que via a quantia como “um empréstimo a juros zero”. O homem acrescentou: “Achei que ele tem 3, 4 anos, não vai saber”, e prometeu devolver o dinheiro antes de o filho crescer - embora tenha admitido que já voltou a acumular novas dívidas.

Christian contou também que tomou a decisão sem consultar a esposa. “Ela não aprova. Eu não pedi permissão antes de fazer isso”, afirmou. A mulher, segundo ele, chegou a se alistar novamente nas Forças Armadas para ajudar a família a pagar cerca de US$ 90 mil em dívidas.

As reações ao relato foram imediatas, conforme reportagem da People. “Eu me surpreendi quando ele disse que o garoto tinha entre 8 e 10 mil dólares na conta, e ele pegou tudo”, escreveu um internauta. Outro comparou a atitude a “roubar doce de uma criança - literalmente”.

Em tom sarcástico, um usuário resumiu: “Ainda bem que ele levou o filho nessas viagens, já que provavelmente vai perder a guarda no divórcio em breve.”

