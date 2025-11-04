Shein pode ser a banida após venda de bonecas sexuais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:53
O ministro de Economia da França, Roland Lescure, ameaçou banir a Shein do mercado nacional após descobrir vendas de bonecas sexuais com aparência infantil nesta segunda-feira (3). A empresa anunciou que irá proibir a comercialização dos produtos após a ameaça do governo francês.
A Direção-Geral da Concorrência, Proteção do Consumidor e Controle de Fraudes, que o órgão de defesa do consumidor da França, relatou na semana passada ter descoberto as bonecas no portal da Shein. O caso foi encaminhado ao Ministério Público.
"Se esse comportamento se repetir, teremos o direito, e eu o solicitarei, de banir a plataforma Shein do mercado francês", disse ele à BFMTV e à RMC. "Por atos de terrorismo, tráfico de drogas e pornografia infantil, o governo tem o direito de solicitar a proibição de acesso ao mercado francês (...) se houver reincidência ou se os itens em questão não forem removidos em 24 horas", especificou. "Esses itens horríveis (...) são ilegais", e "haverá uma investigação judicial", afirmou ele.
Shein
As autoridades francesas ainda indicaram que vão considerar medidas legais contra a AliExpress, a Temu e a Wish, três plataformas onde produtos semelhantes podem ser encontrados.
A Shein recebeu três multas este ano na França, totalizando 191 milhões de euros (cerca de R$ 1,17 bilhão), por violar a legislação sobre cookies online, por propaganda enganosa, informações enganosas e por não declarar a presença de microfibras plásticas em seus produtos.