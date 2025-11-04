Acesse sua conta
Shein pode ser a banida após venda de bonecas sexuais

Ministro francês, Roland Lescure ameaçou proibir atuação da empresa no país

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:53

Oficinas de vestuário que fornecem à Shein estão fechando na China
Oficinas de vestuário que fornecem à Shein estão fechando na China Crédito: Shutterstock

O ministro de Economia da França, Roland Lescure, ameaçou banir a Shein do mercado nacional após descobrir vendas de bonecas sexuais com aparência infantil nesta segunda-feira (3). A empresa anunciou que irá proibir a comercialização dos produtos após a ameaça do governo francês.

A Direção-Geral da Concorrência, Proteção do Consumidor e Controle de Fraudes, que o órgão de defesa do consumidor da França, relatou na semana passada ter descoberto as bonecas no portal da Shein. O caso foi encaminhado ao Ministério Público.

"Se esse comportamento se repetir, teremos o direito, e eu o solicitarei, de banir a plataforma Shein do mercado francês", disse ele à BFMTV e à RMC. "Por atos de terrorismo, tráfico de drogas e pornografia infantil, o governo tem o direito de solicitar a proibição de acesso ao mercado francês (...) se houver reincidência ou se os itens em questão não forem removidos em 24 horas", especificou. "Esses itens horríveis (...) são ilegais", e "haverá uma investigação judicial", afirmou ele.

As autoridades francesas ainda indicaram que vão considerar medidas legais contra a AliExpress, a Temu e a Wish, três plataformas onde produtos semelhantes podem ser encontrados.

A Shein recebeu três multas este ano na França, totalizando 191 milhões de euros (cerca de R$ 1,17 bilhão), por violar a legislação sobre cookies online, por propaganda enganosa, informações enganosas e por não declarar a presença de microfibras plásticas em seus produtos.

Tags:

Shein Economia

