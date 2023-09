Papa Francisco afirma que ajudar imigrantes no mar é um dever da humanidade

O Papa Francisco defendeu que os imigrantes que arriscam a vida no mar recebam ajuda gos governos, em meio a uma crise no continente europeu pelo excesso de imigrantes que estão chegando da África. Em visita a Marselha, na França, o pontífice afirmou que ajudar os imigrantes é um dever da humanidade.



"As pessoas que, abandonadas nas ondas, correm o risco de se afogar e devem ser ajudadas. É um dever da humanidade, é um dever da civilização", apontou o pontífice argentino.