'COLEGA VALIOSO'

Piloto tem ataque cardíaco e morre logo após pousar avião

Comandante passou mal dentro da aeronave

De acordo com informações de fontes da companhia aérea, o piloto vomitou ainda dentro do avião, logo após a aterrissagem no Aeroporto Internacional de Delhi. Em seguida, dirigiu-se ao escritório de despacho da empresa, onde sofreu uma parada cardíaca. A equipe médica do aeroporto foi acionada imediatamente, mas os esforços de reanimação foram em vão. Armaan foi declarado morto ao chegar à unidade de saúde.>