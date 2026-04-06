'FOUNDAYO'

Pílula emagrecedora da mesma fabricante do Mounjaro começa a ser vendida nesta segunda (6)

Medicamento já está sendo comercializado nos Estados Unidos por cerca de R$780 mensais

Monique Lobo

Publicado em 6 de abril de 2026 às 19:34

Foundayo Crédito: Reprodução

A pílula para perda e peso da mesma fabricante do Mounjaro começou a ser vendida nesta segunda-feira (6). Ela foi aprovada pela agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, na última quarta-feira (1º). O medicamento tem como base o princípio ativo orforgliprona e vai ser vendido com sob o nome de Foundayo. As informações são da Folha.

Produzida pela Eli Lilly, a pílula tem uso diário e atua no hormônio GLP-1. A promessa, apontada em estudos clínicos, é de 12% a 15% de perda de peso corporal.

Mounjaro 1 de 6

Segundo informações da fabricante, as vendas começaram por meio do programa LellyDirect, pelo preço de 149 dólares por mês, o equivalente a R$ 780, para a dose mais baixa. Em seguida, o medicamento será vendido em farmácias e provedores de telemedicina dos Estados Unidos.