Pílula emagrecedora da mesma fabricante do Mounjaro começa a ser vendida nesta segunda (6)

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Monique Lobo
Publicado em 6 de abril de 2026 às 19:34
A pílula para perda e peso da mesma fabricante do Mounjaro começou a ser vendida nesta segunda-feira (6). Ela foi aprovada pela agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, na última quarta-feira (1º). O medicamento tem como base o princípio ativo orforgliprona e vai ser vendido com sob o nome de Foundayo. As informações são da Folha.
Produzida pela Eli Lilly, a pílula tem uso diário e atua no hormônio GLP-1. A promessa, apontada em estudos clínicos, é de 12% a 15% de perda de peso corporal.
Mounjaro
Segundo informações da fabricante, as vendas começaram por meio do programa LellyDirect, pelo preço de 149 dólares por mês, o equivalente a R$ 780, para a dose mais baixa. Em seguida, o medicamento será vendido em farmácias e provedores de telemedicina dos Estados Unidos.
Ainda não há previsão da aprovação do Foundayo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e consequente comercialização no Brasil.