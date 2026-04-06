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Pílula emagrecedora da mesma fabricante do Mounjaro começa a ser vendida nesta segunda (6)

Medicamento já está sendo comercializado nos Estados Unidos por cerca de R$780 mensais

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de abril de 2026 às 19:34

Foundayo
Foundayo Crédito: Reprodução

A pílula para perda e peso da mesma fabricante do Mounjaro começou a ser vendida nesta segunda-feira (6). Ela foi aprovada pela agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, na última quarta-feira (1º). O medicamento tem como base o princípio ativo orforgliprona e vai ser vendido com sob o nome de Foundayo. As informações são da Folha.

Produzida pela Eli Lilly, a pílula tem uso diário e atua no hormônio GLP-1. A promessa, apontada em estudos clínicos, é de 12% a 15% de perda de peso corporal.

Mounjaro

Mounjaro por Shutterstock
Caneta de Mounjaro por Divulgação/Eli Lilly Brasil
Canetas de Mounjaro por Divulgação/Receita Federal
Aplicação de Mounjaro por Shutterstock
basra, iraq - July 9, 2023: photo of Mounjaro Weight Loss Pen por Shutterstock
Two injectors dosing pens for subcutaneous injection of antidiabetic medication or anti-obesity medication hovering over a blue background. Yellow measuring tape around the injectors. antidiabetic por Alones/Shutterstock
1 de 6
Mounjaro por Shutterstock

Segundo informações da fabricante, as vendas começaram por meio do programa LellyDirect, pelo preço de 149 dólares por mês, o equivalente a R$ 780, para a dose mais baixa. Em seguida, o medicamento será vendido em farmácias e provedores de telemedicina dos Estados Unidos.

Ainda não há previsão da aprovação do Foundayo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e consequente comercialização no Brasil.

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Tags:

Medicamento Venda Mounjaro Estados Unidos Canetas Emagrecedoras

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