Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novas doses de Mounjaro chegam ao Brasil: farmacêutica anuncia datas e atualização de preços

A partir de agora, o país terá todas as dosagens do medicamento

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 15:27

Mounjaro
Mounjaro Crédito: Shutterstock

A partir da segunda quinzena de março, canetas com doses mais altas de Mounjaro devem chegar às farmácias brasileiras. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Eli Lilly do Brasil, que divulgou tanto as novas concentrações como que haverá atualização de preços do medicamento, cujo princípio ativo é a tirzepatida.

As novas concentrações são de 12,5 mg e 15 mg, o que deve ampliar as opções de tratamento para pacientes com diabetes tipo 21, sobrepeso com comorbidades associadas, obesidade, e apneia obstrutiva do sono moderada a grave em adultos com obesidade.

Vai para o Carnaval e usa Mounjaro ou Ozempic? Entenda como deve ser a dieta

Antes de sair de casa, coma uma refeição balanceada, a exemplo do almoço tradicional brasileiro, com feijão, arroz e carnes por Freepik
Antes de sair, também vale tomar uma dose de whey protein para garantir o aporte diário de proteínas por Shutterstock
No circuito, espetinhos são uma opção por serem fontes de proteína por Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock
Vale recorrer aos espetinhos de frango e carne, também por serem feitos na hora. por
Um lanche possível também é a pipoca, que é fácil de ser encontrada por Shutterstock
Alimentos gordurosos devem ser evitados e podem favorecer enjoo e náuseas por Shutterstock
1 de 6
Antes de sair de casa, coma uma refeição balanceada, a exemplo do almoço tradicional brasileiro, com feijão, arroz e carnes por Freepik

Assim, agora, os pacientes brasileiros vão contar com todas as doses de Mounjaro disponíveis: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg e 15 mg. De acordo com a Lilly, essas dosagens foram estudadas e aprovadas para ajudar na personalização do tratamento, bem como no escalonamento da dosagem recomendada pelo profissional médico. Através da assessoria, a Lilly informou que os novos valores serão divulgados no site do programa Lilly Melhor para Você

“Com a chegada das doses mais altas, completamos o portfólio de Mounjaro® no Brasil e damos um passo importante para apoiar médicos e pacientes em decisões realmente individualizadas. As doenças cardiometabólicas exigem opções terapêuticas que acompanhem a complexidade dos casos. A Lilly carrega mais de 150 anos de experiência nesse campo, e seguimos trabalhando para colocar essa inovação à disposição dos brasileiros”, diz o diretor executivo de Cardiometabolismo da Lilly no Brasil, Felipe Berigo.

A farmacêutica divulgou que vem trabalhando para disponibilizar Mounjaro para todos os pacientes que precisam do medicamento e que “está comprometida com o abastecimento do produto no mercado brasileiro”. Desde 2020, a companhia já investiu mais de US$50 bilhões para aumentar a capacidade de produção de incretinas, com inauguração de novas plantas produtivas e a ampliação de outras já existentes em diferentes países. Ainda segundo a empresa, as fábricas estão operando 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano.

Mais recentes

Imagem - Fantasia em alta: 15 livros para apostar nas leituras de 2026

Fantasia em alta: 15 livros para apostar nas leituras de 2026
Imagem - Últimos dias: inscrições para o Pré-Vestibular Social terminam nesta terça (3)

Últimos dias: inscrições para o Pré-Vestibular Social terminam nesta terça (3)
Imagem - Premiação reúne destaques do universo automotivo em evento aberto

Premiação reúne destaques do universo automotivo em evento aberto

MAIS LIDAS

Imagem - Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil
01

Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia do mundo com câmera mais velha que ele e comove
02

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia do mundo com câmera mais velha que ele e comove

Imagem - Parte de prédio desaba após explosão por vazamento de gás e incêndio no Stiep
03

Parte de prédio desaba após explosão por vazamento de gás e incêndio no Stiep

Imagem - Virada poderosa: 4 signos veem a vida profissional finalmente melhorar através da intuição ainda esta semana (26 de fevereiro)
04

Virada poderosa: 4 signos veem a vida profissional finalmente melhorar através da intuição ainda esta semana (26 de fevereiro)