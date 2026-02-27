SAÚDE

Novas doses de Mounjaro chegam ao Brasil: farmacêutica anuncia datas e atualização de preços

A partir de agora, o país terá todas as dosagens do medicamento

Thais Borges

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 15:27

A partir da segunda quinzena de março, canetas com doses mais altas de Mounjaro devem chegar às farmácias brasileiras. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Eli Lilly do Brasil, que divulgou tanto as novas concentrações como que haverá atualização de preços do medicamento, cujo princípio ativo é a tirzepatida.

As novas concentrações são de 12,5 mg e 15 mg, o que deve ampliar as opções de tratamento para pacientes com diabetes tipo 21, sobrepeso com comorbidades associadas, obesidade, e apneia obstrutiva do sono moderada a grave em adultos com obesidade.

Assim, agora, os pacientes brasileiros vão contar com todas as doses de Mounjaro disponíveis: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg e 15 mg. De acordo com a Lilly, essas dosagens foram estudadas e aprovadas para ajudar na personalização do tratamento, bem como no escalonamento da dosagem recomendada pelo profissional médico. Através da assessoria, a Lilly informou que os novos valores serão divulgados no site do programa Lilly Melhor para Você.

“Com a chegada das doses mais altas, completamos o portfólio de Mounjaro® no Brasil e damos um passo importante para apoiar médicos e pacientes em decisões realmente individualizadas. As doenças cardiometabólicas exigem opções terapêuticas que acompanhem a complexidade dos casos. A Lilly carrega mais de 150 anos de experiência nesse campo, e seguimos trabalhando para colocar essa inovação à disposição dos brasileiros”, diz o diretor executivo de Cardiometabolismo da Lilly no Brasil, Felipe Berigo.