Preço de hotéis em Portugal sobe 100% em 2 anos com o maior aumento da União Europeia

Em meio à sua luta contra uma das maiores inflações das últimas décadas, Portugal tem visto despontar um inimigo especialmente cruel para os preços: o turismo. Os serviços ligados ao turismo estão entre os que mais sobem e os grandes responsáveis pela inflação alta do país. Embora estejam sendo puxados por uma onda crescente de viajantes estrangeiros, podem acabar implicando em reajustes recordes nos aluguéis dos moradores.



Desde o começo de 2021, quando teve início o processo de reabertura dos serviços pós-pandemia, até julho deste ano, os preços médios dos hotéis de Portugal subiram 103%. Foi o maior aumento para o setor em toda a União Europeia, de acordo com a Eurostat, a agência de estatísticas do bloco. Para comparação, na Espanha, a alta no mesmo período foi de 91%, na Itália subiu 55% e, na Grécia, 49%.