INTERNACIONAL

Presidente da Bolívia denuncia tentativa de golpe de Estado pelo Exército

O presidente da Bolívia, Luis Arce, acusou nesta quarta-feira, 26, membros do Exército de movimentos irregulares de tropas diante da sede do governo em La Paz.

"Denunciamos as mobilizações irregulares de algumas unidades do exército boliviano. A democracia deve ser respeitada", escreveu o presidente na rede social X, o antigo Twitter.

Evo foi deposto por militares em 2019, em meio a intensos protestos no país que o acusavam de fraudar as eleições.

Organismos internacionais repudiam tentativa de golpe na Bolívia

A comunidade internacional rapidamente se pronunciou para condenar a tentativa de golpe de Estado na Bolívia na tarde desta quarta-feira, 26. Pouco depois dos eventos, parte importante dos líderes da América Latina criticou as ações do exército local, o que também ocorreu com representantes da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da União Europeia (UE).

O presidente do Chile, Gabriel Boric, escreveu que não "podemos tolerar nenhuma quebra da ordem constitucional legítima na Bolívia ou em qualquer outro lugar". A presidente eleita do México Claudia Scheinbuam disse que "o levantamento de algumas unidades das Forças Armadas da Bolívia é um atentado contra a democracia". Menos alinhado ideologicamente ao governo de Arce, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, também condenou os eventos. "Fazemos um chamado enérgico para respeitar a democracia e o Estado de Direito", escreveu. Posição semelhante adotou o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, que disse que os acontecimentos foram "levados a cabo por um setor das suas Forças Armadas que ameaça a sua ordem democrática e constitucional".