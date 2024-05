ACIDENTE

Presidente do Irã morreu em queda de helicóptero, confirma governo

Aeronave caiu em região montanhosa nesse domingo (19)

Da Redação

Publicado em 20 de maio de 2024 às 05:36

presidente Ebrahim Raisi Crédito: Shutterstock

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morreu após a queda do helicóptero que ele estava, nesse domingo (19). A informação foi confirmada pelo ministério das Relações Exteriores do país. Foram mais de 12 horas até que a aeronave fosse localizada.

Raisi foi eleito em 2021 e ficaria no cargo até 2025. Ele era a 2ª pessoa mais importante do Irã, atrás apenas do aiatolá Ali Khamanei, líder supremo do Irã e de quem o atual presidente era um protegido e possível sucessor

O 1º vice-presidente deve assumir e convocar eleições em até 50 dias.