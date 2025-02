TENSÃO INTERNACIONAL

Presidente do México rebate ordem dos EUA contra cartéis: 'Comecem pelo seu país'

Claudia Sheinbaum disse que vai colaborar, mas sem subordinação nem ingerência

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticou a determinação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ, na sigla em inglês), que impõe a "eliminação total" dos cartéis internacionais. Para ela, Washington deveria primeiro lidar com seus próprios problemas internos relacionados ao tráfico de drogas.>