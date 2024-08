'ATO HOSTIL'

Prisão de CEO do Telegram em Paris gera criticas de Moscou e eleva tensão entre Rússia e França

A prisão de Pavel Durov, fundador e CEO do Telegram, na França no sábado (24) à noite, provoca novas tensões entre os governos de Paris e Moscou. Durov foi detido depois que seu jato particular aterrissou no aeroporto Le Bourget no norte de Paris, autoridades francesas informaram. Neste domingo, 25, o ministério das Relações Exteriores em Moscou exigiu acesso de seus diplomatas ao empresário de 39 anos, que nasceu na Rússia.