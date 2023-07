'Provas extraterrestres' serão apresentadas pela Nasa em agosto

A agência espacial norte-americana, a Nasa, vai divulgar em agosto um documento que vai expor os relatos de "provas extraterrestres". A informação foi revelada nesta quinta-feira (27) pelo diretor Bill Nelson.



A resposta do diretor aconteceu durante uma visita oficial à Argentina, no qual foi questionado sobre o ex-funcionário da Nasa que alegou que a inteligência dos EUA tinha encontrado material biológico não humano durante pesquisas com OVNI's.