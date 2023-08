Putin envia condolências a família de Prigozhin e diz que vai investigar queda de avião

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se manifestou pela vez sobre a morte de Yevgeny Prigozohin, líder do grupo Wagner. Prigozohin estava em um avião que caiu nesta quarta-feira (23) nos arredores de Moscou.



Em discurso transmitido pelas TVs do país, Putin, antigo aliado de Prigozhin, enviou condolências a família do líder do grupo de mercenários.



“(Prigozhin) era uma pessoa com um destino complicado, e cometeu erros graves na vida, mas também procurou alcançar os resultados necessários – tanto para si como no momento em que lhe pedi, pela causa comum, como nestes últimos meses", declarou o presidente russo.